Zona Sul: Abastecimento de água será normalizado à noite

Hoje, às 9h30, a equipe do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) concluiu os reparos na bomba da ETA (Estação de Tratamento de Água), que é a responsável pelo envio de água para a elevatória da Vila Paraíso. A falha elétrica no equipamento gerou a falta de água em praticamente toda a região na tarde de domingo (15).

A estimativa é de que o abastecimento seja normalizado hoje à noite. Isto porque, apesar do reparo, leva um tempo para abastecer a todos os reservatórios da região. “A equipe trabalhou durante toda a madrugada no conserto da bomba. O equipamento não queimou, mas teve falha elétrica”, detalha o superintendente do Samae, Elias Fernandes de Carvalho.