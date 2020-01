WhatsApp GCM: uso do aplicativo visa diminuir crimes

Judite disponibilizou um número de WhatsApp para a Guarda Civil Municipal

A Secretaria de Segurança de Mogi Guaçu está fazendo parte do Programa de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo apoiar projetos nas áreas de Saúde, Educação e Segurança para melhorar os índices nestas áreas e a qualidade de vida dos cidadãos. O programa de Parcerias permite que cada cidade determine seus projetos prioritários para enfrentar os principais desafios em cada área.

A secretária de Segurança, Judite de Oliveira, informou que a meta do município na área de Segurança para 2020 é diminuir as ocorrências de roubo e de abuso sexual. O plano de ação que a secretária apresentou no projeto é o número de WhatsApp da GCM (Guarda Civil Municipal)- o (19) 99776-4477. “Uma ferramenta a mais para a população realizar as denúncias de forma rápida”.

O telefone pode ser adicionado por todo cidadão que será atendido 24 horas por dia pelo CECON (Centro de Controle e Atendimento de Ocorrência da GCM). “A denúncia é encaminhada imediatamente para a viatura que se deslocará”, enfatizou Judite. A secretária ainda lembrou que nos casos de roubo a residência, por exemplo, a vítima pode acionar o socorro pelo aplicativo sem ter que falar e chamar a atenção dos criminosos. “É possível descrever o que está acontecendo e passar o endereço da ocorrência em silêncio”.

Judite informou que os dados da Secretaria Estadual de Segurança mostram que Mogi Guaçu teve um aumento nos casos de roubos. Em 2009 foram 427 casos contra 587 ocorrências de 2018. “Os roubos a veículos, bancos e roubos de carga não estão inclusos neste levantamento”, esclareceu a secretária. Já com relação ao abuso sexual, a cidade registrou 32 casos de estupro em 2018. “Nossa meta é apresentar números menores ao final do ano. Por isso, peço que toda a população acione a GCM usando nosso WhatsApp”.