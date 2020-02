Viadutos: DNIT aguarda autorização para obras

Somente o trabalho de topografia foi realizado nas duas áreas onde os viadutos serão construídos

Em julho do ano passado, a Prefeitura promoveu um evento que marcou a assinatura do contrato para a construção de dois viadutos em Mogi Guaçu. O investimento ultrapassa os R$ 10 milhões e a obra é totalmente custeada pelo Governo Federal sem qualquer contrapartida do município. Um dos viadutos irá transpor a linha férrea ao lado do já existente na Avenida Emília Marchi Martini e o outro será construído próximo ao que dá acesso ao Jardim Novo I, perto do Sesi.

As obras são de responsabilidade da construtora Preserva Engenharia, de Cotia (SP), e foi divulgado, à época, que o prazo de execução das obras é de 14 meses. O contrato prevê a construção de dois viadutos sobre a linha férrea e a recuperação do já existente na Avenida Emília Marchi Martini.

Pelo contrato, a construtora responsável teria até setembro de 2020 para entregar os viadutos prontos, ou seja, já perdeu seis meses, pois as obras sequer foram iniciadas.

Nesta semana, a Gazeta voltou a pedir informações para a assessoria de imprensa do DNIT- São Paulo (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), responsável pelas obras, e a informação é de que a construção depende de aprovação pela VLI/FCA- Valor Logística Integrada (antiga Ferrovia Centro Atlântica), concessionária responsável pela operação e manutenção do trecho da EF-050, a ser transposto pelas futuras obras. “O projeto executivo do empreendimento foi enviado para análise e aprovação pela VLI/FCA. Ele foi encaminhado no dia 04/11/2019 e, até agora, o DNIT não obteve resposta”, explicou a assessoria que reforçou que as obras só serão iniciadas após o aval da concessionária. “Somente após a aprovação e anuência da referida empresa é que as obras em Mogi Guaçu poderão ter início”.

A assessoria de imprensa da VLI confirmou que o processo está em análise, mas não soube informar qual o prazo para que a resposta chegue até o DNIT. “A VLI informa que o processo está sob análise. A empresa está ciente da importância do mesmo para a cidade e atua para responder e encaminhar para a agência reguladora o quanto antes”.

A assessoria do DNIT não informou se os prazos previstos no contrato assinado em julho do ano passado serão revistos. Fato é que a empresa responsável pela construção dos dois viadutos já perdeu seis meses. À época da assinatura do contrato, o superintendente do DNIT de São Paulo, Roberto Menezes Ravagnani, garantiu que as obras já seriam iniciadas entre setembro e outubro do ano passado. “A partir de hoje (15 de julho), a empresa tem 14 meses para concluir o contrato e desses 14 meses, quatro meses são dados para elaboração dos projetos executivos e os outros 10 para execução das obras. Nós estamos trabalhando para que eles não esperem os quatro meses para iniciar as obras. Na medida com que os projetos vão sendo aprovados eles já iniciem os serviços. Eu acredito que, no máximo, em dois meses já tenha um movimento significativo aqui no trecho”, explicou durante a solenidade promovida pela Prefeitura ao lado de uma das pontes, na Avenida Emília Marchi Martini. Vale pontuar que o trabalho de topografia já foi realizado.