Venda de curso de necropsia gera suspeita

Evandro Rodrigues negou qualquer irregularidade

Um curso de auxiliar de necropsia divulgado em uma rede social pela escola UniSchool Cursos e Idiomas de Limeira levantou suspeitas em policiais civis e também em outras pessoas interessadas na qualificação. Por essa razão, na noite da última terça-feira (28), os responsáveis pelo curso e pessoas que se viram em uma possível situação de golpe foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu para prestarem esclarecimentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a condução até a delegacia aconteceu depois que dois policiais civis do IML (Instituto Médico Legal) se identificaram durante uma apresentação do curso que acontecia em um hotel de Mogi Mirim, sendo que o mesmo curso já havia sido apresentado em Mogi Guaçu, mas no último sábado (25). Na CPJ, a delegada de plantão Raquel Casali ouviu as partes e registrou um Boletim de Ocorrência com a natureza: Outros – não criminal.

O delegado titular da CPJ de Mogi Guaçu Alessandro Serrano Morcillo esclareceu à Gazeta que o B.O. foi encaminhado para a delegacia de Mogi Mirim, a fim de que naquela cidade seja procedida uma averiguação da prática de eventual ilícito, ou seja, da prática de um eventual crime.

Suspeitas

Uma mulher, que prefere não se identificar, foi na apresentação do curso feita em Mogi Guaçu no último dia 25 para fazer a matrícula para sua irmã. Ela contou que o curso, com duração de 10 meses, não cobrava matrícula, apenas um valor para o material, sendo R$ 1.750 em até 10 vezes no boleto ou R$ 1.000, também parcelados, para quem fosse fazer no cartão de crédito. Ela relatou que começou a suspeitar do curso depois que recebeu a ficha de inscrição. “Não tinha identificação, nem CNPJ, nem nome, nem endereço da escola na ficha”. Além disso, ela lembra que o modo como os mortos foram citados no local a assustou. “Falavam dos mortos sem nenhuma ética, sem respeito”.

No entanto, a mulher explicou que no local foi falado que o curso não faria ninguém trabalhar na Polícia Civil sem prestar concurso público. “Seria apenas uma vantagem a mais para quem presta concurso público para a Polícia Civil ou, então, para trabalhar em funerárias”, finalizou.

CONTESTA

“Minha escola é verdadeira”, afirma professor

O professor e proprietário da UniSchool Cursos e Idiomas de Limeira Evandro Rodrigues falou com a Gazeta na tarde desta sexta-feira (31) e negou qualquer tipo de irregularidade na venda do curso de auxiliar de necropsia oferecido por seu estabelecimento. “A escola existe há 18 anos em Limeira e está abrindo polos, sendo que um deles pode ser em Mogi Guaçu”. Rodrigues informou que todo o ocorrido no hotel de Mogi Mirim na última terça-feira (28) está sendo apurado. “Vamos entrar com processo contra as pessoas que colocaram em dúvida a idoneidade da escola”.

De acordo com o dono da UniSchool, o curso de auxiliar de necropsia pode ser feito por pessoas que queiram trabalhar em funerárias e também por profissionais da saúde, como auxiliares e técnicos de enfermagem. “Profissionais que podem, por exemplo, realizar um pré-laudo para um médico assinar”. Rodrigues negou que tenha sido vendida a ideia de que tal curso faria a pessoa trabalhar na Polícia Civil sem ter que prestar concurso público podendo exercer funções específicas de um policial civil concursado. “Com relação ao ingresso na PC, o curso entra como um curso preparatório”.

As suspeitas também teriam sido levantadas por conta da propaganda de que aulas práticas seriam ministradas no IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Mirim, Jaguariúna e Mogi Guaçu, ressaltando que apenas Mogi Guaçu tem IML. Segundo Rodrigues, muito do que foi apresentado aos interessados pelo curso foi interpretado de forma errada. “Nunca foi falado de aulas no IML, até porque eu nem sei quais cidades tem IML”. O professor explicou que foi dito que durante o curso os alunos fariam visitas técnicas em algum IML. “A gente faz uma solicitação ao IML para ir ao local mostrar aos alunos quais são os materiais utilizados nos trabalhos realizados, para apresentar a eles as ferramentas”.

Rodrigues ressaltou que o curso de auxiliar de necropsia é um curso livre, ou seja, reconhecido pelo mercado de trabalho. “Nunca foi vendido que seria para trabalhar na Polícia Civil”, enfatizou ao comentar que a abordagem feita pelos policiais civis no hotel poderia ter sido diferente. “Não precisava fazer tudo o que foi feito na frente de todo mundo, bastava conversar com os responsáveis”.

Rodrigues negou que a ficha de inscrição não possuía identificações e informou que cerca de 30 pessoas desistiram do curso. No entanto, ele ainda será realizado para aqueles alunos que continuaram com suas matriculas. “A escola é verdadeira, no primeiro dia de aula eu vou estar presente para desejar bom estudo, foco e persistência”, finalizou.

O proprietário confirmou que os valores divulgados estão corretos e são para a compra do material.