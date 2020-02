Vazão cai a e cidade sai do estado de atenção

Foram 72 horas em estado de atenção, período em que a vazão atingiu 350 m³/ segundo

Com a redução da vazão do Rio Mogi Guaçu para 166 m³/segundo e a diminuição da chuva, a cidade sai do estado de atenção e volta para o estado de observação. A informação é da Defesa Civil local que realiza a Operação Chuvas de Verão, trabalho que se estende até o dia 31 de março.

Foram 72 horas em estado de atenção, período em que a vazão atingiu 350 m³/ segundo e o acumulado de chuva foi a 51 mm. Ontem (14), o acumulado em 72 horas era de 14 mm.

Durante o período de atenção, foi acionado o chamado Plano de Contingência que é previamente elaborado para orientar as ações de preparação e resposta a um determinado cenário de risco, caso o evento adverso venha a se concretizar.