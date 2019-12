Transferência de posto não agrada pacientes

Mudança aconteceu na última quinta-feira (20) sob a justificativa de que imóvel deverá passar por reforma

O atendimento da USF (Unidade de Saúde da Família), localizada no Jardim Centenário, foi transferido para o posto de saúde do Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH (Centro-Oeste). A mudança pegou os pacientes e até mesmo funcionários de surpresa. A única informação dada à equipe é de que o imóvel passará por reforma.

A mudança foi realizada no início da tarde da última quinta-feira (19), sendo que pela manhã o atendimento já havia sido interrompido para que a equipe pudesse organizar os pertences. A Gazeta apurou que a transferência não contempla a todos. Com isto, a demanda do posto do BNH será ampliada, porém com igual número de médicos, por exemplo.

“É uma indignação deparar com essa decisão irresponsável em fechar a unidade do Centenário, onde tem concentração grande de pacientes idosos e crianças”, comenta Jaqueline Aparecida da Cunha que também é paciente da unidade do Centenário. Ela conta que teve consulta desmarcada e que se preocupa com o atendimento também da pediatria, porque é mãe de uma criança de dois anos.

Jaqueline classifica como desumana a decisão da Secretaria Municipal de Saúde. “É falta de respeito com todos nós que tivemos consultas canceladas de um dia para o outro”, pontua. Ela também defende que a unidade seja mantida no bairro porque o maior temor é de que esta mudança seja definitiva.

TEMPORÁRIA

De acordo com o divulgado pela Secretaria de Comunicação Social, a mudança para o BNH é temporária. A justificativa é que a Visa (Vigilância Sanitária) constatou que o imóvel do Jardim Centenário está em péssimas condições de uso e precisa de reforma.

Como o imóvel é alugado caberá ao proprietário realizar as benfeitorias. No entanto, não foram divulgadas informações detalhadas do que foi apurado na vistoria da Visa nem previsão de início e término do serviço.

Foi informando também que, segundo a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, a UBS Centro-Oeste (BNH) foi ampliada e consegue atender os moradores que utilizavam o serviço da outra unidade. E, ao contrário do apurado pela Gazeta, foi afirmado que a equipe que prestava serviço na UBS Centenário será realocada para o BNH.