Tragédia: Micro-ônibus capota na rodovia e deixa mortos e feridos

Um acidente trágico ocorrido na SP-340, em Mogi Mirim, marcou a noite do último domingo do ano em nossa região. Por volta das 22h30, próximo ao Gauchão do Tchê, um micro-ônibus que vinha de Bertioga (litoral paulista) com 29 pessoas sentido a São João da Boa Vista capotou.

As passageiras Gleice Helena Gomes,41, de São João da Boa Vista e Mayara Donizeti de Souza, 21, moradora de Espírito Santo do Pinhal, morreram na hora e foram retiradas do veículo sem vida.

Gleice era esposa do motorista que conduzia o micro-ônibus. As primeiras informações dão conta de que ele alegou que o acidente aconteceu porque ele foi fechado por uma caminhonete que se evadiu do local.

Outras 27 pessoas foram socorridas, sendo que cinco delas estão em estado mais grave. As vítimas foram encaminhadas para as Santas Casas de Mogi Mirim e de Mogi Guaçu.

Rosângela Vicente Dias está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Mogi Mirim e seu quadro é estável.

Viviane de Lima Soares, que teve poli traumatismo leve, segue internada na enfermaria, também na Santa Casa de Mogi Mirim.

Duas crianças, Isabela de Lima Soares com poli traumatismo leve e Augusto de Lima Soares com uma fratura no punho foram transferidas para o Hospital 22 de Outubro por conta de terem convênio médico.

Já as vítimas Isabela Cristina e Rita de Cássia Pereira tiveram alta médica.

De todos os passageiros, apenas uma pessoa não sofreu se quer um arranhão. As demais vítimas foram socorridas por equipes de Mogi Mirim e de Mogi Guaçu.

Ainda não foi apurado quais vítimas seguem na Santa Casa de Mogi Guaçu.

Fotos: Portal da Cidade Mogi Mirim