Sessentão: Jardinense goleia o Itaqui pela terceira rodada

Após duas rodadas com placares modestos, a terceira rodada do II Campeonato de Futebol Sessentão quebrou a regra e apresentou a primeiro placar elástico da competição.

A primeira goleada foi assegurada pelo time do Jardinense no último domingo (26). A vítima foi a equipe do Itaqui, que perdeu para o Jardinense pelo placar de 5 a 0. Eduardo Vieira (2), José Benedito, Álvaro Marrano e Luiz Cantos foram os autores dos tentos do Jardinense.

Todos os duelos do Sessentão são realizados no Centro Esportivo “Amaury Caveanha”, em Martinho Prado Júnior. Na partida de fundo, o Master Mogi Mirim fez o dever como mandante e superou o time do Paulista pelo placar de 2 a 1.

Os atletas Valdir Diogo e Flávio Boretti balançaram as redes para o time do Master Mogi Mirim, enquanto o jogador Oscar Bernardes descontou para a equipe do Paulista.

PRÓXIMOS JOGOS

4ª RODADA – DIA 2 DE FEVEREIRO

CE AMAURY CAVEANHA – DISTRITO DE MARTINHO PRADO

8h – PAULISTA FC X COMERCIAL FC

10h – CA ITAQUI X VILA DIAS/CRUZEIRO

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 1

Equipes J PG V E D GP GC SG

1º Master Mogi Mirim/Progresso – 4 pts

1º SE Jardinense – 3 pts

3º Vila Dias/Cruzeiro – 1 pts

4º Comercial FC – 1 pts

GRUPO 2

Equipes J PG V E D GP GC SG

1º Paulista FC – 3 pts

2º Martinho Prado JR – 2 pts

3º CA Itaqui – 1 pts