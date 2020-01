Saúde promove campanha “Janeiro Roxo”

Da Redação

A Secretaria de Saúde está promovendo campanha de prevenção à hanseníase, com o “Janeiro Roxo”. Além da divulgação sobre a doença, serão realizadas avaliações em pessoas que apresentam os sintomas pelas unidades de saúde de Mogi Guaçu. Em 2020, o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase será 26 de janeiro.

A Hanseníase é uma doença crônica transmissível causada por uma bactéria. O Brasil é o país em segundo lugar no mundo com maior número de casos novos da doença, com 28 mil em 2018, segundo dados do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), ficando atrás somente da Índia.

No município foram registrados 34 casos da doença entre 2007 e 2019, sendo cinco do tipo tuberculóide, 13 do tipo dimorfa, 12 do tipo virchowiana e 4 de natureza indeterminada.

As campanhas de combate à Hanseníase ocorrem anualmente no Estado, com a participação de todos os grupos de Vigilância Epidemiológica, Unidades de Saúde e Vigilâncias Municipais.

Na maioria dos casos, a doença ataca a pele e os nervos periféricos. O surgimento de incapacidades físicas é um dos aspectos importantes da doença e os principais sintomas são: manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas com alteração de sensibilidade, sendo estas térmicas, dolorosas ou táteis, áreas da pele sem pelos e ressecadas que não pegam pó e não coçam, áreas com formigamento ou dormência.

O tratamento é realizado em unidades de saúde e, ao iniciar o processo, o paciente deixa de transmitir a doença para outras pessoas. O diagnóstico precoce e o tratamento regular são pilares para o controle da doença, pois interrompem a cadeia de transmissão.

Quem apresentar sintomas da doença deve evitar a automedicação e procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima à sua residência.