Sarau TransAfeto acontece neste sábado

Por Igor Rodrigues

Acontece neste sábado (18), no Parque dos Ingás, a partir das 15h00, o Sarau TransAfeto, que tem como proposta levar para o centro da conversa um debate sobre a afetividade na vida de travestis e transgêneros. O evento, organizado pelo Coletivo LGBT da Baixa Mogiana, terá momentos de conversa e também ações culturais. Dentre as atrações estão: uma mesa redonda sobre vivências de pessoas transgêneras, a poeta BrutaLee MC, o cantor Scarin e o grupo de dança New Império. A artista Suzzane F. leva a exposição Ícones Femininos na Arte.

O coletivo se formou com jovens militantes LGBTs das cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim em 2019 e teve seu lançamento oficial durante a parada LGBT de Mogi Guaçu em outubro.

Entre as pautas do coletivo e do sarau estão reivindicações de políticas públicas de saúde e educação para combate da LGBTfobia em janeiro, mês da visibilidade trans. O grupo quer abrir debates sobre o tema na região.