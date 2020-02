Rio Mogi Guaçu: Vazão cai para 312 m³ por segundo

A vazão do Rio Mogi Guaçu caiu de 354 m³ por segundo para 312 m³ por segundo, segundo apontam os dados da Defesa Civil. Com isto, é visível a redução no nível do rio que já baixou cerca de um metro. Nas últimas 72 horas o acumulado de chuva foi de 141,5 mm, o equivalente ao acumulado do mês de fevereiro do ano passado, que foi de 151,70 mm. Nestes primeiros dias de fevereiro já choveu 234,70 mm.

Vale lembrar que na tarde de ontem por causa do índice pluviométrico elevado, a Defesa Civil decretou estado de atenção e o plano de contingência foi acionado. O que significa que todas as equipes estavam de prontidão, incluindo o Corpo de Bombeiros. “A vazão elevada no final da tarde de terça-feira (ontem) foi em decorrência do excesso de chuvas no sul de Minas Gerais nos últimos dias, que elevou o nível do Rio Mogi Guaçu em nossa cidade”, traz a nota emitida pela Prefeitura na manhã de hoje (12).

Ontem (11), moradores de regiões ribeirinhas da Vila Bertioga e Vila Maria receberam visitas de integrantes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal, que prestaram esclarecimentos sobre a preocupação da Administração Municipal caso o nível do rio continuasse subindo. Porém, a AES Tietê controlou a vazão do rio. De qualquer forma será mantida a realização de vistorias nas áreas de risco do município. A Defesa Civil mantém, ao lado das secretarias municipais, a operação Chuvas de Verão ativa até o dia 31 de março.