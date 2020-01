Resultados do vestibular de medicina serão divulgados no dia 3

Da Redação

Os resultados e a classificação dos candidatos ao vestibular do curso de medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” serão divulgados a partir das 15h do dia 3 de fevereiro pela Fundação Vunesp, responsável pela realização de todo o processo.

A divulgação será feita através dos sites da Vunesp (www.vunesp.com.br) e da “Franco Montoro” (www.francomontoro.com.br), conforme cronograma definido no edital. As provas foram aplicadas, em única fase, neste domingo, dia 19.

Serão convocados para matrículas em primeira chamada os 60 candidatos classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas provas, observados os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

As matrículas de primeira chamada deverão ser efetivadas nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, das 14h às 21h, exclusivamente no Campus II, na Rua dos Estudantes, sem número, Bairro Cachoeira de Cima. Os documentos necessários e demais exigências constam do edital.

Havendo vagas remanescentes pelo não comparecimento dos candidatos classificados em primeira chamada ou pela não apresentação dos documentos requeridos no prazo determinado para as matrículas, serão convocados, em segunda chamada, candidatos remanescentes em lista de espera.

O resultado das convocações para matrículas de segunda chamada serão divulgados a partir das 8h do dia 7 de fevereiro, exclusivamente no site da “Franco Montoro”. As matrículas ocorrerão nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 14h às 22h, também no Campus II.

Se ainda restar vagas, haverá uma terceira chamada, cujo resultado das convocações será divulgado no site da “Franco Montoro” a partir das 8h do dia 12 de fevereiro. Nesse caso, as matrículas deverão ser efetuadas nos dias 13 e 14 de fevereiro, das 9h às 18h, no Campus II. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro. (Com informações da assessoria da FMPFM)