Rede municipal: Aulas retornam no dia próximo dia 3

Por Igor Rodrigues

O fim do recesso escolar está bem perto para os alunos da rede municipal de ensino. No próximo dia 3, eles retornam para a escola e a Secretaria de Educação já começou com os preparativos para a volta às aulas.

Ativo desde o ano passado, o sistema de geodirecionamento utilizado pela Secretaria da Educação não gerou problemas com os pais dos alunos da rede. O sistema indica as escolas mais próximas para onde os estudantes terão suas matrículas realizadas.

A secretária de Educação, Célia Maria Mamede, explicou o funcionamento do sistema, inclusive que pode haver transferência. Segundo ela, o aluno que tenha sido indicado em uma escola, mas haja interesse de mudança, poderá se cadastrar com intenção de transferência. Havendo vagas, ele poderá ir para outro local. “O sistema é justo”, completou Célia.

Comum no início do ano letivo, as reclamações com a limpeza das escolas é um problema que a Secretaria de Educação trabalha para evitar em 2020. “Para janeiro há um cronograma para limpar 42 escolas e já foram limpas 30”, contou a secretária.

Além da limpeza, as escolas passaram por manutenção de alvenaria, hidráulica, elétrica e pintura durante o recesso. “O maior interesse em receber bem os alunos é nosso”, disse.

A secretária contou que muitos trabalhos estão sendo realizados aos finais de semana, para que até o retorno das aulas todas as unidades estejam em condições de recepcionar os alunos.

Formação

Além da manutenção das escolas, a Secretaria de Educação atuou na formação dos professores que não estavam de férias ou que venderam suas férias. Os encontros foram sediados na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Waldomiro Calmazini.

Entre os dias 28 e 31 todos educadores passarão por formação para o início das aulas. “Valorizamos a formação continuada do professor”, disse Célia.

As formações são realizadas pelo CIC (Centro de Inovação e Capacitação) do setor pedagógico da Secretaria em conjunto com as equipes gestoras visando alcançar melhores índices de educação na cidade.