Recapeamento das pistas é concluído; resta rotatória

Trabalho foi concluído e o trânsito ficou complicado por conta das interdições

Foi finalizado na noite de ontem (14) o recapeamento das pistas da Avenida dos Trabalhadores, que contemplou o trecho entre a ponte de ferro e a rotatória de acesso ao Jardim Bela Vista. Resta realizar o serviço na rotatória da Rua Paula Bueno, Centro. Neste caso, a estimativa é de o serviço seja feito neste sábado (15) ou domingo (16), após as 14 horas. Ou em outro dia da semana, exceto em horário de pico.

O horário para execução do recapeamento da rotatória foi solicitado pelo secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, para evitar transtornos no trânsito. Isto porque, para o serviço será necessário impedir o trânsito de todas as vias que acessam a este ponto. “Não tem jeito para fazer a rotatória tem que ser interdição total”, pontua reforçando sobre o porquê de sugerir dias e horários que serão escolhidos pela Construtora Simoso.

Para o recape da Avenida dos Trabalhadores, no trecho próximo à ponte de ferro, foi preciso impedir o trânsito sobre a ponte, sentido bairro-centro. Foi dada a opção de trajeto no sentido contrário, mas na sexta-feira (14) o trânsito ficou congestionado porque a SOV decidiu impedir também o acesso a partir da rotatória do Hospital Municipal porque a situação estava ainda mais complicada na Rua São José. A medida estrangulou o trânsito na rotatória do HM.

Vale observar que não haverá recape sobre a ponte de ferro, pois manutenção é prevista na licitação que contempla a construção de pontes nas Avenidas dos Trabalhadores e Brasil.