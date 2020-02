Projeto Kontos na Kombioteca desembarca em Mogi Mirim

Da Redação

Acontecerá, neste sábado (1º), em Mogi Mirim, o projeto Kontos na Kombioteca. Trata-se de mais uma parceria entre o Governo de São Paulo e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A iniciativa é coordenada pelo PROAC (Programa de Ação Cultural) e visa incentivar a leitura no público infanto-juvenil.

O evento é gratuito e ocorrerá na Praça Rui Barbosa, das 9h30 às 13h30. Com foco na acessibilidade, a ação conta com leitura inclusiva e livros acessíveis a todos os públicos, além de contações de histórias com interpretação em libras. Também haverá uma feira de troca de livros infantis, incentivando o senso comunitário por meio da literatura. O participante pode levar um livro infantil em bom estado e trocar por outro. Além disso, a escritora e autora de livros infantis Kelly de Castro estará presente para um bate-papo com os jovens, dando dicas sobre os caminhos da escrita e contando um pouco de suas experiências na área.

A Kombioteca é uma biblioteca infantil itinerante muito divertida, que leva às cidades que visita diversos títulos da literatura infantil e livros acessíveis em formato de braile e audiobook.

O evento deste sábado abre o calendário de ações da Prefeitura de Mogi Mirim.