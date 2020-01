Programa termina com cerca de R$ 30 mil em pagamento de dívidas

A campanha de recuperação de crédito Acertando suas Contas arrecadou quase R$ 30 mil entre os dias 11 de novembro e 23 de dezembro. Esta foi a 4ª edição da campanha, que é feita em parceria pela Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) com a Boa Vista SCPC.

Com o objetivo de renegociar dívidas em condições especiais, a campanha ofereceu descontos totais para pagamentos à vista e parciais para pagamentos em 2x (50% de desconto) e em 3x (30% de desconto).

“Pagar as contas dentro das condições da campanha é uma oportunidade muito boa para o consumidor, pois seu nome sai do banco de dados de inadimplentes em até cinco dias, assim ele torna-se novamente apto para comprar. Nada melhor do que aproveitar os benefícios do FGTS e PIS/PASEP para regularizar as contas. Pelo nosso crescimento, muitos consumidores devem ter optado por pagar as dívidas com a renda extra”, comentou a presidente da Associação Comercial, Sônia Zanuto.

No início da campanha Acertando suas Contas, Mogi Guaçu contava com 34.290 inadimplentes registrados no banco de dados Boa Vista SCPC, devendo juntos R$22.383.960,13. O programa contou com a adesão de 44 empresas associadas que realizaram 121 acordos com seus consumidores inadimplentes, resultando no pagamento de R$ 29.416,13 em dívidas. O crescimento em relação a 2018 foi de 22,23%.

“Esse crescimento de mais de 20% anima a Associação a continuar realizando a campanha. O número de adesões ainda é tímido, mas vamos continuar insistindo para que cada vez mais o programa seja conhecido e, consequentemente, aumente o número de adesões. Assim, os lojistas poderão recuperar o prejuízo e os consumidores poderão quitar suas dívidas e começar o ano com contas mais equilibradas”, finalizou a presidente.