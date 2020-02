População de rua será convidada para evento

Objetivo da ação, que acontecerá em Cachoeira Paulista, é oferecer encaminhamento para unidades de recuperação

As pessoas que vivem em situação de rua em Mogi Guaçu vão ter a oportunidade de participar de uma ação social fora da cidade que visa a reinserção de cada uma delas na sociedade e no convívio familiar com o projeto “Com Deus tem jeito” da Obra Lumen de Evangelização. A ação acontecerá no dia 28 de março, na comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O evento receberá a população de rua de diversas cidades do país e oferecerá uma experiência de fé pessoal para cada pessoa que poderá tomar a decisão de no mesmo dia ser encaminhada para casas de recuperação, deixando assim as ruas e as drogas.

O projeto foi apresentado para as entidades do município que realizam trabalho com moradores de rua na manhã da última terça-feira (28) em uma reunião realizada pela secretária de Segurança, Judite de Oliveira, na sede da Guarda Civil Municipal. Estiveram presentes no encontro líderes religiosos e coordenadores do projeto Vinha Esperança, Albergue Noturno e da Casa de Acolhida Caminho para a Paz, além da secretária de Promoção Social, Mariana Martini.

O convite para a cidade participar da 5ª edição do projeto foi enviado pela Fazenda Esperança ao GEV (Grupo Esperança Viva) que há 12 anos trabalha no município com ação voluntária voltada para dependentes químicos. A coordenadora do grupo Lilian Antônia Alves Batista explicou que a ideia central do evento realizado na Canção Nova é oferecer aos moradores de rua encaminhamentos para comunidades terapêuticas como a Fazenda Esperança. “Quem aceitar ir ao evento será convidado a sair direto para um local de tratamento que pode durar de nove a 12 meses”.

Já os que recusarem a ajuda oferecida voltarão normalmente para a cidade após o encerramento das programações, enfatizou Lilian. Para a secretária Judite de Oliveira, o projeto surge como uma oportunidade para Mogi Guaçu. “Vamos ver se conseguimos recuperar a vida deles e não ficar apenas oferecendo alimentação”.

Agora, o grupo irá iniciar os trabalhos para conseguir de forma efetiva convidar os moradores de rua da cidade para irem ao evento. Uma missão que não é tão fácil, já que muitos deles se recusam a aceitar ajuda. Em um primeiro momento algumas ideias já foram colocadas em questão, como tentar organizar um jantar para apresentar um vídeo do projeto para eles.

O grupo pretende levar um ônibus com 35 moradores de rua e 10 missionários, ou seja, seus representantes. No entanto, o número pode ser maior, com dois ônibus, 70 moradores de rua e 20 missionários. “Tudo irá depender da adesão”, pontuou Judite. Aqueles que aceitarem o convite serão acolhidos um dia antes, no dia 27 de março, para receberem serviços de higiene e alimentação. O grupo também vai trabalhar para conseguir de forma voluntária os ônibus que irão levar os moradores de rua até a Canção Nova.

População de rua

O Projeto Vinha Esperança, que aborda e atende os moradores de rua nos locais onde eles se instalam, informou que, atualmente, o município tem cadastrado de 35 a 40 pessoas em situação de rua. Já na Casa de Acolhida Caminho para Paz, existem 36 abrigados, sendo que a capacidade total é para 46 pessoas.