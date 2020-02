Ponte de ferro será interditada a partir do meio-dia

O motorista que precisa seguir nesta quinta-feira (13) para a região central e costuma passar sobre a ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores deve escolher outro trajeto. Isto porque, em decorrência do recape da via, o trânsito sobre a ponte de ferro estará interditado a partir do meio-dia. É provável que a medida seja repetida amanhã (14), a partir das 7 horas.

Com a interdição do trânsito sobre a ponte de ferro, a saída para o motorista que precisa acessar a região central é utilizar a ponte da Avenida Mogi Mirim (atrás da igreja matriz). Para outros trajetos, talvez seja viável optar pela Avenida Brasil, pois através de vários pontos da via é possível chegar à região central. A interdição foi comunicada a pouco pela assessoria de imprensa da Prefeitura.

“A interdição se faz necessária para que a empresa vencedora da licitação desta obra inicie o processo de fresagem e nivelamento antes da aplicação de nova camada de asfalto. A SOV (Secretaria de Obras e Viação) informa que o trânsito será liberado por volta das 18 horas”, traz a nota.

O recape da Avenida dos Trabalhadores faz parte do projeto de Mobilidade Urbana.