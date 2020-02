Parte do prédio da 1ª Cia da PM será reformada

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito Walter Caveanha assinou o documento que autoriza o início das obras em parte do prédio da 1ª Companhia da Polícia Militar, no Imóvel Pedregulhal.

A empresa TRJ de São João da Boa Vista venceu a licitação que estava em aberto e as melhorias custarão R$ 78 mil a prefeitura.

As obras serão feitas na parte do prédio que abriga a Polícia Militar Ambiental, que fica na Rua Doutor Benedito Macários de Mattos, sendo que metade do espaço será cedida para a Força Tática da PM que atualmente está em outro endereço.

Entre as principais melhorias no prédio estão a troca de piso, a construção de um novo vestiário e a implantação de um alojamento.

O ato de assinatura ainda contou com a presença do vice-prefeito Daniel Rossi, de alguns vereadores e do major do 26º Batalhão Adriano Daniel e do Capitão da 1ª Cia Eduardo Jorge Marques, assim como outros membros da PM.

O comandante da Guarda Civil Municipal Claudemir Adorno da Costa e a secretária de Segurança Judite de Oliveira também estiveram no ato, já que também existe a expectativa de reforma para a sede da GCM.