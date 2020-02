Parede vira motivo de reclamação no CEM – Veja Vídeo

Usuário fotografou as condições da parede e pediu providências

Por Igor Rodrigues

Um paciente que faz uso do CEM (Centro de Especialidades Médicas) de Mogi Guaçu relatou que uma das paredes próximas ao setor de fisioterapia está sem reboco e com infiltração.

O paciente, que não quis se identificar, disse que teme por fungos que sejam nocivos à saúde dos usuários que passam pelo local, além do risco de acidentes. A situação no prédio continua a mesma pelo menos desde dezembro, quando a mesma parede já foi alvo de reclamações. “Dezembro foi a primeira vez que vi, acredito que esteja desde antes”, disse o paciente.

O vereador Luciano Firmino Vieira (PP), o Luciano da Saúde, disse que estão sendo cotadas calhas para o prédio do CEM, o que resolveria o problema que ocasionou a queda do reboco na parede. Segundo ele, as melhorias serão feitas com recursos próprios da Secretaria.

No entanto, a Secretaria de Saúde comunicou, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, que encontra dificuldade de encontrar empresas que façam o orçamento da calha por conta do tamanho da estrutura. O reboco da parede somente será feito após a correção na estrutura das calhas. Até lá, a estrutura permanecerá como está.

Além da parede danificada, a Secretaria de Saúde está fazendo orçamento para reformar as divisórias dos consultórios médicos do CEM. O custo também sairá do orçamento da Pasta. “Não é recurso de emenda, é recurso próprio”, completou o vereador.