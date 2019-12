Operação: GCM e PM estarão no Parque Cidade Nova

Operação em conjunto visa aumentar segurança do local nas vésperas das festas de final de ano

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar vão realizar em conjunto uma operação especial na Avenida Julio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova, nas vésperas do Natal e do Ano Novo. O objetivo da ação, além de aumentar a segurança, é manter a ordem pública e a fluidez do trânsito.

Isso porque, o local é ponto de encontro de pessoas, principalmente nos dias que antecedem datas festivas, como as que estão se aproximando.

Por essa razão, o comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, reafirmou que é necessário aumentar o policiamento. “Estaremos lá para inibir os excessos, como embriaguez ao volante e direção perigosa, por exemplo,”. Adorno informou que em uma reunião com a Polícia Militar foi acertado que da Avenida Bandeirantes até o Ginásio de Esportes “Carlos Nelson Bueno”, o Furno, o patrulhamento será feito pela PM. “Já no sentido contrário estará a Guarda Civil”.

Vale lembrar que no ano passado, na virada de ano, aconteceu um tumultuo na Avenida Julio Xavier da Silva, tanto que a GCM precisou usar munição antimotim para conter vândalos que quebraram placas e cones de sinalização. Para este ano, Adorno enfatizou que espera que tudo ocorra com tranquilidade. “Infelizmente, houve uma retirada de policiais militares, o que acabou causando tumultuou no sentido Avenida Bandeirantes ao Furno, e infelizmente, a GCM teve que intervir e entrar em confronto com a população para evitar um mal pior”.

O comandante finalizou dizendo que devido ao acordo feito em reunião tem plena convicção que a operação será feita com sucesso e sem maiores problemas. A operação será nos dias 24 e 31 das 20h00 as 05h00. A Avenida Julio Xavier da Silva não estará interditada, mas, sim, as ruas do bairro que dão acesso a ela.