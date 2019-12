Ocupantes de carro ficam feridos após capotamento

Na manhã desta terça-feira (17), quatro ocupantes de um GM/Corsa azul de Mogi Guaçu ficaram feridos após o carro em que eles estavam capotar no Km 173 da SP-342.

O acidente aconteceu as 05h00 nas proximidades da rotatória da Cerâmica Lanzi, no Jardim Ypê I. O veículo era ocupado por três mulheres e um homem.

A Polícia Militar Rodoviária, que esteve no local, apurou que os ocupantes seguiam sentido ao Jardim Santa Terezinha quando o condutor perdeu o controle de direção após um pneu traseiro estourar. Com isso, o veículo capotou e parou no canteiro lateral da rodovia.

Os ocupantes ficaram feridos e foram socorridos pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apenas uma mulher com fratura foi encaminhada à Santa Casa, enquanto os demais com ferimentos leves foram levados ao Hospital Municipal “Dr.Tabajara Ramos”.