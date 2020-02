Nova etapa de vacinação abrange crianças e jovens

A vacina estará disponíveis em todas as unidades de saúde do município

Começa na próxima segunda-feira (10), uma nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. A iniciativa do Ministério da Saúde abrange crianças e jovens com idade entre cinco e 19 anos, não vacinadas ou com caderneta de vacinação incompleta. Em Mogi Guaçu, os postos de saúde fazem aplicação de vacina de segunda sexta-feira, das 8 às 15 horas.

É importante levar a caderneta de vacinação para que o profissional de saúde avalie a necessidade da imunização. Além disso, também será checada se estão em dose as demais vacinas. “Esta já é uma recomendação feita aos profissionais dos postos de saúde, realizada nos trabalhos de rotina”, observa a enfermeira da VE (Vigilância Epidemiológica), Rosa Maria Pinto.

Em tese, a população na faixa etária abrangida pela campanha já deve ter recebido as doses de sarampo, mas a checagem é importante exatamente por abranger adolescentes e jovens. “No sábado, dia 15 deste mês, teremos o Dia “D” que será outra oportunidade para a vacinação”, atenta, lembrando que nesta data também é possível atualizar a caderneta de vacinação.

Além da tríplice viral, que cobre sarampo, caxumba e rubéola, estará disponível a vacina de febre amarela. Para maior segurança, pede-se ao munícipe que necessita receber as duas vacinas, que programe a aplicação das doses com um intervalo de um mês. Mogi Guaçu possui 12 casos confirmados da doença, sendo o último registrado no dia 15 de janeiro.