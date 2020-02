Neste domingo: Queen Experience no Teatro Tupec

Quem não se antecipou à compra de ingressos para o “Queen Experience in Concert” terá de esperar uma nova data para conferir o espetáculo no palco do Teatro Tupec, no Centro Cultural. Isto porque, os ingressos para o show deste domingo (16), às 19 horas, estão esgotados. Com produção do Teatro GT, o espetáculo traz ao palco 25 integrantes, contando com orquestra e maestro. A assessoria do Teatro GT informou que, por enquanto, não há previsão de outra apresentação em Mogi Guaçu.

O espetáculo é conhecido como o maior tributo “Queen” das Américas. O perfil, o vocal e o físico semelhantes do vocalista com Freddie Mercury impressionam. No repertório: I Want to Break Free, Love Of My Life, Another One Bites the Dust, Radio Ga Ga, We Are The Champions, We Will Rock You, Crazy Little Thing Called Love e Bohemian Rhapsody.

A banda britânica Queen foi fundada em 1970. O grupo, formado por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), é frequentemente citado como um dos expoentes do seu estilo. A música da banda também é conhecida por ser altamente eclética, variando entre várias vertentes do rock.