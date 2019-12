Natal: Nascimento de Jesus é foco de data

Os grupos cristãos evangélicos variam muito quanto a maneira de entender e vivenciar o Natal. Isso porque, a maioria aproveita a data para celebrar o nascimento de Jesus, trocar presentes, festejar ou viajar com a família. Outra parte vê o Natal com indiferença, já que é uma data comercial. Para estes, o nascimento do Senhor Jesus acontece todos os dias dentro do coração de quem crê.

O pastor de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mogi Guaçu, Samuel Madureira, explicou que os evangélicos que comemoram o Natal, assim como acontece na igreja dele, se apropriam de uma data que é forte na cultura brasileira como um momento propício para falar sobre o nascimento de Jesus. “O Natal não é mesmo um mandamento, na bíblia, Jesus não pediu para ficar fazendo festa, mas quando Ele nasceu houve uma comemoração por parte dos anjos”.

Quanto ao fato de a bíblia não citar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, Madureira disse que isso pouco importa para os evangélicos. “Não comemoramos uma data, mas, sim, o fato de que Jesus nasceu e não importa que dia foi e, sim, que o Salvador veio ao mundo”.

Por isso, ele ressaltou que a igreja se apropria de uma data, na qual o ambiente é propício para propagar Jesus e sua salvação. “É um dos poucos momentos da nossa cultura de falar e pregar Cristo, então, a grande questão que fica em minha opinião é por que não comemorar?”. O pastor ainda esclareceu que muito se fala de ser uma data pagã. “O que o cristão faz é ressignificar uma data, assim como o apóstolo Paulo ressignificou um Deus”.

Para ele, os evangélicos não devem ensinar as crianças, por exemplo, que existe um Papai Noel, mas, sim, alguém real que presenteia. “A igreja não promove o Papai Noel, mas, sim, Jesus, mas, se for preciso, usar outros elementos para indicar o real significado da data”.

Na Igreja do Evangelho Quadrangular o nascimento de Jesus é comemorado no último domingo que antecede o dia 25. Em um culto especial. O nascimento de Jesus é celebrado com palavra, louvores e apresentações de dança e teatro.