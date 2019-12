Natal: Dia universal do amor e da caridade

Para os umbandistas, a comemoração do Natal cristão é algo natural, até porque a maioria dos seus seguidores e médiuns praticantes veio da religião cristã. Com isso, eles celebram o nascimento de Jesus no dia em que para eles também é considerado o dia do orixá Oxalá, que é o responsável pela criação de toda a humanidade e que está sincretizado com o ministério de Jesus Cristo. O dia 25 de dezembro dos umbandistas é celebrado com muita alegria.

Assim como os cristãos, eles gostam e usufruem das decorações natalinas e compartilham com familiares e amigos a ceia do Natal e a distribuição de presentes e abraços. No entanto, a religião tenta passar para os adeptos uma visão menos comercial desta data, trazendo ensinamentos que os encoraje a serem mais humildes, gratos, fraternos, unidos, caridosos, amorosos e verdadeiros.

O pai de santo Renan Lamanna de Oxalá, dirigente da tenda de Umbanda Pai Mané de Angola, que fica na Vila São Carlos, explicou que, sobretudo, o Natal é o dia universal de espalhar amor e caridade ao próximo. “Procuramos fazer a mesma coisa que Jesus veio fazer aqui na terra”.

Por essa razão, a tenda arrecada doações de brinquedos e alimentos para distribuir no Natal para famílias carentes. De acordo com o pai de santo, as famílias que recebem as doações estão em um sistema de cadastro da tenda Pai Mané de Angola. “Não nos importamos em ajudar. Não importa se é branco, negro, umbandista ou de outra religião. O foco é oferecer ao próximo nossa fraternidade e respeito”.

No Natal, os umbandistas também têm o costume de montar oferendas para pedir paz, saúde, prosperidade e boas energias para o novo ciclo que está por vir.