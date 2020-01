Nadador guaçuano fecha o ano com saldo positivo

O nadador guaçuano Leonardo Vinícius Dias fez bonito em sua participação no Campeonato Brasileiro de Verão disputado entre os dias 19 e 23 de novembro na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O evento foi realizado no Clube Náutico União.

A competição contou com a participação de 639 atletas e 115 entidades de todos os Estados do Brasil. O nadador, que tem apenas 14 anos estava acompanhado de sua técnica Giovana Schiavon, assegurou duas medalhas na competição: ouro e prata, além de 10º lugar.

O ponto mais alto do pódio e consequente medalha de ouro foi obtido na disputa dos 50 metros nado Livre, quando Leonardo Dias assegurou o tempo de 24 segundos e 68 centésimos.

A medalha de prata foi conquistada nos 100 metros nado Livre e o 10º lugar nos 100 metros nado Borboleta. Nas eliminatórias, o nadador já havia feito o seu melhor tempo em piscina longa.

Paulista de Verão

Uma trinca no ponto mais alto do pódio. Este foi o saldo do nadador Leonardo Vinícius Dias, durante a disputa do Campeonato Paulista Infantil de Verão. O evento foi realizado entre os dias 8 e 10 de novembro na cidade de Guaratinguetá e contou com mais de 420 nadadores do Estado de São Paulo e Argentina, no que resultou em um total de 53 agremiações.

Leonardo Dias, que estava acompanhado de sua técnica, assegurou as primeiras colocações nos 50 metros nado Livre, sendo o mais rápido da competição. As outras duas primeiras colocações foram nos 100 metros nado Livre e nos 100 metros nado Borboleta.

Na conquista do primeiro lugar nos 100 metros Livre, houve uma comemoração inédita com todos atletas daquela série em sua raia, um momento de muita emoção levantando a arquibancada.

Além de Leonardo Dias, participaram também do Paulista Infantil de Verão, em Guaratinguetá, os nadadores Gabriel Araujo e Pietra Schiavon Pacobelo.