Motorista está na UTI após sofrer acidente grave com a família

Uma família de Espírito Santo do Pinhal sofreu um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (8), em uma rua paralela à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Igaçaba.

O acidente aconteceu no sentido à Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340. De acordo com o apurado pela Polícia Militar, o Fiat/Strada prata da família subiu a guia e se chocou violentamente contra um poste de energia.

O Resgate do Corpo de Bombeiros removeu o motorista Willian dos Santos Morais, 26, das ferragens do veículo. Ele sofreu ferimentos graves na região do tórax e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, onde passou por cirurgia e segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A esposa do motorista, que sofreu ferimentos leves, relatou que na hora do acidente estava chovendo, além disso, a via estava escura, o que fez Morais perder o controle de direção e bater contra o poste.

O filho do casal, uma criança que não teve a idade informada, também estava no carro e não sofreu ferimentos no acidente.

foto: MGA