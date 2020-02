Motorista de caminhão morre na SP-340

O motorista Paulo Sérgio Mariano, 55, morreu no início da noite desta quinta-feira (6) ao sofrer um acidente fatal no Km 169,5 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Mogi Guaçu.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Mariano seguia sentido a Mogi Guaçu, quando nas proximidades do restaurante Jangada, perdeu o controle de direção e tombou o caminhão que dirigia, um Mercedes Benz amarelo com placas de São João da Boa Vista, no canteiro central da pista. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo. Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e da Renovias socorreram Mariano até a Santa Casa.

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada no hospital. O motorista era de São João da Boa Vista. Por conta do acidente, o trecho chegou a registrar uma pequena lentidão para os demais motoristas e o trânsito foi sinalizado com o apoio da Polícia Militar.