Motorista cai em córrego e espera duas horas por socorro – Veja Video

O motorista Wilson Dias Faustino, 47, quase morreu afogado na tarde desta terça-feira (11), em Mogi Mirim.

Isso porque, ele perdeu o controle de direção de seu carro, um VW/Gol branco, na Estrada Amador Jorge Siqueira Franco, a antiga Estrada da Cloroetil, e caiu dentro de um córrego.

O acidente aconteceu no sentido às Chácaras São Marcelo e o carro de ficou com as rodas viradas para cima dentro da água, o que indica que o veículo pode ter capotado.

Faustino ficou submerso dentro do veículo das 12h00 as 13h30, horário em que foi resgatado pelo Grupamento de Bombeiros de Mogi Mirim e encaminhado para a Santa Casa da cidade.