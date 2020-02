Moradores pedem lombada na ‘Basílio Brunheroto’

Fluxo intenso de veículos e o aumento de velocidade têm causado medo nos moradores da região

Por Igor Rodrigues

Moradores reclamam do tráfego em velocidade excessiva na Avenida Basílio Brunheroto, que tem saída direta para a Rodovia SP-342. A via não tem redutores de velocidade e é possível notar erosões no asfalto durante o percurso.

A avenida que liga bairros como Ypê Amarelo, Ypê V e Alto dos Ypês até a saída para a rodovia vem sendo alvo de reclamação dos moradores da região há meses, segundo o que conta Júlia Barbieri. Ela lembrou que, em agosto de 2019, foi protocolado um abaixo-assinado na SOV (Secretaria de Obras e Viação) contando com cerca de 50 assinaturas de moradores que temem por acidentes na via.

Também em agosto, o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (PTB), apresentou indicação de construção de lombofaixa para atender à solicitação dos moradores que o procuraram relatando o medo de acidentes. Porém, nenhuma melhoria foi feita.

No último dia 26, um carro colidiu com duas motocicletas na avenida deixando três feridos. O motorista fugiu do local sem prestar atendimento e o acidente fez com que os moradores retomassem as reivindicações .

Segundo Julia, pela manhã o fluxo intenso e de alta velocidade de carros não permitem, muitas vezes, que a família saia para trabalhar. “Meu pai tem dias que não consegue tirar o carro para trabalhar”, disse.

A moradora Edna Bernardo contou que após a construção do bairro Ypê Amarelo o número de carros aumentou consideravelmente e acredita que a via não foi preparada para isso. “Triplicou o movimento aqui”, comentou.

A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a SOV (Secretaria de Obras e Viação) irá enviar uma equipe tapa-buracos ao local e que as lombadas não têm previsão para serem feitas, uma vez que foi aprovado o loteamento do terreno ao lado e a via será duplicada.