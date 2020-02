Mogi Mirim disputa Segunda Divisão do Paulista

Neste sábado (1º de fevereiro), o Mogi Mirim Esporte Clube completa 88 anos de existência e uma boa notícia foi divulgada. Na última quarta-feira (29), a diretoria do time mogimiriano anunciou que está de volta ao cenário do futebol. Longe de competições da FPF (Federação Paulista de Futebol) há quase um ano, o Sapão da Mogiana está confirmado na disputa da Segunda Divisão do Paulista. A competição, que contará com a participação de 36 equipes, terá início no dia 12 de abril e encerramento no dia 3 de outubro.

A última participação do Sapão no estadual foi na Série A3 de 2018, quando ficou na última colocação e foi rebaixado para a Segundona, que não disputou em 2019. Entre as ausências, estão times que vinham participando com frequência, como Fernandópolis, Catanduvense, Catanduva, Tupã, Elosport e Guaçuano.

Na temporada passada, 41 times participaram e, à época, Paulista e Marília subiram. Já Taboão da Serra e São Carlos foram rebaixados da A3 para a Segunda Divisão.

Os clubes participantes aprovaram ainda a criação da Série B2, uma espécie de Quinta Divisão, sendo que a atual Segundona, ou B1, vai ser formada por 16 times – justamente os clubes que passarem para a segunda fase. Foram 23 votos favoráveis e 12 contrários a esta subdivisão. O time que não se classificar na fase inicial vai ser rebaixado para a nova B2.

Durante o Conselho Arbitral realizado ficou definido que na primeira fase serão quatro grupos de nove equipes, regionalizado. Os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves, e os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda fase. A segunda fase será disputada pelo sistema mata-mata, com o primeiro colocado no geral enfrentando o 16º e assim por diante. (MG)

Clubes participantes da Segundona 2020

América

Amparo

Andradina

Assisense

Atlético Mogi

Bandeirante

Brasilis

Flamengo (Guarulhos)

Francana

Grêmio Prudente

Guarulhos

Independente de Limeira

Inter de Bebedouro

Itapirense

Itararé

Jabaquara

Jaguariúna

Joseense

Manthiqueira

Mauá

Mauaense

Mogi Mirim

Osasco

Osvaldo Cruz

Rio Branco

São-carlense

São Carlos

São José

Taboão da Serra

Tanabi

Taquaritinga

União Barbarense

União Mogi

União Suzano

Vocem de Assis

XV de Jaú