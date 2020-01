Mogi Mirim declara situação de emergência

Meta da Prefeitura é acelerar os serviços de limpeza e melhorias nas várias vias que ficaram danificadas

O prefeito de Mogi Mirim Carlos Nelson Bueno (PSDB) assinou, na quarta-feira (15), decreto que declara situação de emergência nas áreas afetadas por chuvas intensas no município. A medida foi decidida junto aos secretários e é necessária para o rápido restabelecimento de áreas danificadas.

Para a decisão, o prefeito levou em consideração o volume de chuva fora dos padrões que atingiu o município no último final de semana, de 81,1 mm, e as previsões meteorológicas que indicam novas tempestades de longa duração para os próximos dias. Em decorrência das fortes chuvas, houve inundações, alagamentos, quedas de árvores, rompimento do asfalto em diversas ruas, rompimento de galerias e uma morte.

A Defesa Civil deu parecer favorável à declaração de situação de emergência. O decreto permite a dispensa de licitar contratos de aquisição de bens necessários às atividades de recuperação das áreas atingidas pelo desastre, tendo mais agilidade com obras de reparo.

Dessa forma, a Prefeitura poderá contratar emergencialmente uma empresa para os reparos, enquanto dá sequência às tarefas do dia a dia da cidade. O prefeito prevê que serão gastos até R$ 300 mil com as ações de emergência. Os recursos serão provenientes do superavit financeiro alcançado pela Prefeitura devido a gestão austera que vem praticando. “Mogi Mirim tem hoje saúde financeira para empreender investimentos de emergência desse tipo com recursos próprios”, destacou o prefeito.

O temporal ocorrido no final de semana resultou em uma morte. Uma motorista que estava em um Corsa morreu afogada durante o temporal após o veículo cair dentro do córrego Lavapés. A vítima é Maria Elisabeth Felisardo Mazon, de 60 anos. (Informações da assessoria de imprensa da Prefeitura).