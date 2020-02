Mogi Guaçu não tem caso suspeito de coronavírus

Por Igor Rodrigues

A informação de que o Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” teria uma paciente em isolamento causou repercussão na cidade, principalmente nas redes sociais.

A Gazeta conversou com o médico responsável pela internação da paciente, Cláudio Pessoa. Ele afirmou que houve um caso de um paciente com quadro de gripe viral que ficou em observação pelo fato da paciente ter voltado recentemente de viagem da Europa.

Segundo Pessoa, a paciente já está em casa e continua fazendo exames. “Ela apresentava um quadro de gripe viral. Conversei com a Vigilância Epidemiológica e com infectologistas e ela não se enquadra em nenhum sintoma”, explicou o médico.

Prefeitura

A Prefeitura informou, por meio de nota oficial, a cidade não registra caso suspeito de coronavírus. Veja a nota abaixo:

“Ao contrário do que foi irresponsavelmente publicado em rede social nesta terça-feira (4), Mogi Guaçu NÃO registra caso suspeito de coronavírus. É MENTIRA que haja paciente com caso suspeito da doença internado no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, na Santa Casa e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Secretaria de Saúde está atenta à atualização diária dos critérios adotados em todo o País de casos suspeitos pelo Ministério da Saúde. Não compartilhe FAKE NEWS!”