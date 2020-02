Mãe e filha furtam lojas Pernambucanas

No final da tarde desta terça-feira (11), a Guarda Civil Municipal prendeu duas mulheres no Centro da cidade após ambas furtarem roupas das lojas Pernambucanas.

Mãe e filha foram abordadas pela GCM na Rua Paula Bueno. Elas estavam em um carro VW/Fox preto com placas de Poços de Caldas. No interior do veículo, os GCMs Rabelo e Romualdo encontraram diversas peças de roupas com etiquetas das Pernambucanas.

Uma das mulheres, de 33 anos, confessou que tinha praticado o crime. Ela alegou que está grávida e passando por um momento de dificuldade. Ela também negou a participação de sua mãe, uma senhora de 68 anos, na ação criminosa, alegando que a mesma sofre de esquizofrenia.

As duas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde um Boletim de Ocorrência foi registrado. Mãe e filha são da cidade de Águas da Prata e foram liberadas para responderem em liberdade pelo crime de furto.

A gerente da loja reconheceu as peças como sendo da unidade e teve todos os produtos avaliados em R$ 1.563,77 recuperados.