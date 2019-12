LM supera Bandeirante e conquista título do Quarentão

O LM Monitoramento é o campeão da temporada 2019 do 16º Campeonato de Futebol Quarentão. A grande final foi disputada neste domingo (15) no Centro Esportivo “José Américo Caveanha”, no Cerep, no período da manhã.

Os jogadores Roni, aos oito minutos do segundo tempo e, Passarinho, aos 40 minutos da etapa complementar anotaram os gols do LM, que bateu o Bandeirante pelo placar de 2 a 0.

Além do título, a defesa do LM Monitoramento foi a menos vazada do Quarentão. O time comandado pelo técnico Laico sequer tomou um gol durante toda a competição,

Veja matéria completa e fotos da partida na edição do próximo sábado (21) da Gazeta Guaçuana.