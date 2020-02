Limpeza antecede retomada de obra de canal

Secretário observa que existem outras ações na região, sendo todas realizadas visando evitar novos alagamentos

Esta semana foi iniciada a limpeza do canal de águas pluviais que corta os Jardins Canaã, Santa Terezinha e Santa Cecília. O serviço antecede o início das obras de retomada da construção do canal que deve amenizar os alagamentos na região. A estimativa é de que o serviço se estenda por seis meses. Há ainda outras ações na região, sendo todas realizadas visando a este mesmo objetivo.

De acordo com o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, o sistema de aduelas será abortado e dará lugar a estruturas de concreto armado. “São mais baratas e mais eficientes”, pontua. A base do canal terá 2,5 metros por 1 metro e inclinação que varia de 1 a 1,5 m. “É em forma trapezoidal”, exemplifica. A obra é de responsabilidade da empresa DRJ de Oliveira.

Em outra frente, paralelo à Avenida das Torres, no sentido centro-bairro, outra máquina – esta da SOV (Secretaria de Obras e Viação) – trabalha na limpeza de trecho do canal onde, ao lado, será feito um tanque de contenção, popularmente chamado de “piscinão”. O local receberá o volume de água que extravasar do canal. Neste trecho, o canal recebe a água de um córrego. Por isso, quando chove em excesso o transbordamento desse córrego contribui com o alagamento em três ruas do Santa Terezinha.

Franceli afirma que somente a retirada da tubulação de pequeno diâmetro existente em trecho do canal, no Jardim Santa Terezinha, já contribuiu para não alagar o bairro. Esta etapa foi uma das realizadas nesta semana. O local terá escoamento de água ampliado com estrutura de concreto de 5 metros ². “Eu estive lá ontem (quarta-feira) à noite e pude observar isto. O mesmo aconteceu na Luiz Rehder com a troca de tubulação nas imediações do centro esportivo”, reforça.

A SOV está obtendo os orçamentos para troca de outra tubulação no Jardim Santa Terezinha. Neste caso, à Rua 1, de onde a água seguirá para o canal. Essas obras devem começar em março.

As melhorias iniciadas pela Prefeitura não são as anunciadas ano passado, quando a Câmara autorizou o município a fazer novos financiamentos, pois os valores ainda não foram liberados.

QUASE 10 ANOS

A construção do canal de águas pluviais foi iniciada em 2010 na gestão do prefeito Paulo Eduardo de Barros, o Dr. Paulinho (MDB), sendo marcada por interrupções. Desde então, foi concluído apenas um trecho devido as constantes paralisações decorrentes de problemas com as empreiteiras. Em praticamente toda extensão, o canal sofre com o despejo de entulho às margens, além dos resíduos que chegam ao local no pós-chuva.