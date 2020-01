Ladrão é contido por populares após furtar motorista

A Guarda Civil Municipal atendeu duas ocorrências de furto na cidade em menos de 24 horas. Em um dos casos, um ladrão foi preso após ter sido contido por populares.

Joaquim Pedro dos Santos Barreto, 26, não conseguiu fugir após furtar a cabine de um caminhão que estava estacionado no Posto Rio Guaçu. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8).

A vítima, um motorista, disse que passou a noite no local e por volta das 03h45 se levantou e foi lavar o rosto. No entanto, de longe ele percebeu que a luz da cabine de seu caminhão se ascendeu. Ele correu para o veículo e flagrou Barreto dentro da cabine. O ladrão saiu correndo, mas com a ajuda de frentistas e outros caminhoneiros, a vítima conseguiu detê-lo.

A Guarda Civil Municipal foi chamada e encaminhou Barreto à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ele foi preso por furto e tráfico, já que em sua carteira também foram encontradas 26 pedras de crack.

Os pertences do motorista, uma carteira com documentos pessoais, R$ 1.360 e um celular foram recuperados e devolvidos a ele.

No Centro

Na manhã da última terça-feira (7), um comerciante do Centro teve sua loja de cervejas furtada. Nas imagens de câmeras de segurança foi possível ver que um homem magro e encapuzado quebrou a porta de vidro do estabelecimento que fica na Rua Valdomiro Martini, entrou no local e mexeu no caixa. No total, foram levados R$ 280. O furto foi registrado pela GCM e o ladrão não foi localizado.