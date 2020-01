Jd. Sakaida: novo bairro já recebe primeiras construções

Da Redação

Você ainda sonha com a casa própria? Está determinado a deixar o aluguel, neste ano? O Jardim Sakaida pode ser seu novo endereço. O bairro já está 100% concluído e liberado para construção.

Quem passa pelo novo bairro já consegue ver as primeiras casas sendo construídas. Totalmente asfaltado, com iluminação pública funcionando, sinalização de solo completa e com redes de água e esgoto, o Jardim Sakaida é mais um projeto da Consult – Consultoria e Negócios Imobiliários.

Um dos diferenciais do novo bairro é a excelente localização, que fica numa área ampla, alta e plana e que está em expansão e tem fácil acesso, numa das melhores regiões de Mogi Guaçu, próximo ao Jardim Canaã e vizinho a outro projeto da Consult: o Jardim Paineira.

O Jardim Sakaida ocupa uma área de 541.844,14 m² onde estão localizados 1.147 lotes, sendo os terrenos residenciais de 200 m² e os comerciais com 500 m². O valor da parcela para a compra dos terrenos residenciais é a partir de R$ 812,00 mensais em até 150 meses.

O financiamento para compra pode ser feito direto com a Consult, ou também por meio de financiamento de aquisição e construção junto à Caixa Econômica Federal. Ou seja, pode ser feito somente para a compra do terreno ou, caso o comprador queira, poderá financiar a compra e construção.

Liberado para construir, o Jardim Sakaida vem atraindo compradores que querem deixar o aluguel ou que buscam investir o dinheiro em imóveis com a certeza da valorização. Outro público que se rendeu ao Jardim Sakaida são os empreendedores e microempresários, que identificaram nos lotes comerciais uma excelente oportunidade de iniciar seu próprio negócio, desde um pequeno comércio, como padaria, açougue ou mercearia até a prestação de serviços, como lavanderias, escritório contábil ou de advocacia, entre tantas outras opções.

As ruas e avenidas são muito bem planejadas visando favorecer o tráfego de carros e pedestres sempre prezando pela segurança.

O diretor da Consult, Ivan Garcia, atua no mercado imobiliário há 47 anos e explicou que todas as dúvidas dos interessados pelos lotes do Jardim Sakaida podem ser esclarecidas pela equipe de corretores da própria Consult ou pelas imobiliárias parceiras. “Temos muitas imobiliárias parceiras comercializando os terrenos do Jardim Sakaida e todas estão aptas a atender e tirar dúvidas dos interessados em investir nesse novo bairro, que já está 100% concluído e liberado para construir”, pontuou.