Itapira: Dois são presos em desmanche de veículos

A Polícia Militar de Itapira prendeu nesta terça-feira (4) dois homens em um barracão onde funcionava um desmanche ilegal de veículos.

De acordo com a assessoria de comunicação do 26º Batalhão, a PM chegou ao local após receber informações de que um grupo de pessoas que estava no espaço estaria apresentando atitudes suspeitas. Um cerco policial foi realizado no barracão e três homens conseguiram fugir. Já dois deles foram abordados e presos.

No interior do barracão, foram encontrados diversas ferramentas utilizadas na prática de desmanche de veículos automotores, duas empilhadeiras, aparelhos de bloqueio de sinal de rastreamento e um circuito interno de segurança com diversas câmeras dispostas de forma a se observar quem chegava ou saia do local.

O espaço foi preservado e periciado pela Polícia Técnico Científica, sendo que os objetos foram apreendidos e os agressores foram presos pelo crime de Organização Criminosa.