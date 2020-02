Itapira: Dois investigados por morte de GCM são presos

A Polícia Civil de Itapira cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no último final de semana com o objetivo de chegar aos autores da morte do Guarda Civil Municipal André Alex Leme, 50, que foi assassinado no último 31 em uma avenida da cidade.

Nesta segunda-feira (3), a Gazeta falou com o delegado Anderson de Lima, que está à frente das investigações. Ele informou que duas pessoas foram detidas e vão ficar presas temporariamente por 30 dias. “Essas prisões não estabelecem culpa. Eles estão sendo investigados”, afirmou.

Ainda segundo o delegado, os dois presos são da cidade de Itapira. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão ainda foram apreendidos aparelhos de celular e outros objetos.

Lima também disse que não é do conhecimento da polícia que a vítima carregava um malote de dinheiro no dia do crime. “Esta notícia está correndo, mas não identificamos nada disso”, finalizou.