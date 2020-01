Homem é identificado por impressão digital

O corpo foi encontrado no meio de uma plantação de feijão na Fazenda Cataguá, há quase uma semana

O cadáver de um homem encontrado no último domingo (5) pela Guarda Civil Municipal em uma plantação de feijão na Fazenda Cataguá, próximo a Pedreira do Simoso, foi identificado no IML (Instituto Médico Legal) no dia seguinte (6). De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, a identificação do cadáver aconteceu por meio da coleta de sua impressão digital.

Trata-se de José Aparecido Alexandre, 67, natural de Jacarezinho, no Paraná, e era jardineiro de profissão. Em seus dados, não consta endereço residencial. No último domingo, o corpo de Alexandre foi visto ao lado da estrada por um popular que avisou a Guarda Civil Municipal que estava na região em patrulhamento. Assim que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas. Ambas compareceram na plantação e realizaram os trabalhos necessários, como o de perícia.

Foi constatado a princípio que tratava-se de um homem negro, de cabelos grisalhos e que aparenta ter 60 anos de idade. O cadáver estaria na plantação há alguns dias e não apresentava sinais de violência, sendo que foi removido ao IML sem identificação. O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita e deve ser encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Alexandre foi sepultado no Cemitério Santo Antônio.