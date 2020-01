Homem atropelado é enterrado sem identificação

Na semana passada, o corpo de um homem que morreu atropelado no final de novembro, no Km 172 da SP-342, na altura do Parque Cidade Nova, foi enterrado no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista sem identificação. A vítima foi atingida por um veículo enquanto tentava atravessar a via, sendo que o motorista não parou no local para prestar socorro.

O corpo foi removido do trecho pelo IML (Instituo Médico Legal) de São João da Boa Vista que naquela noite estava de plantão na região. Foram 30 dias de espera na geladeira, mas a vítima não foi reconhecida, tendo seu sepultamento realizado.

Exames do IML descrevem algumas características do corpo como sendo de um homem branco de aproximadamente 50 anos, com 1,70 de altura, 65 quilos, cabelos curtos e grisalhos, com barba, bigode e olhos castanhos. A vítima não tinha documentos no dia do acidente e trajava camisa azul, bermuda xadrez verde, um boné vermelho e preto. Além disso, carregava consigo um isqueiro vermelho.

O IML de São João da Boa Vista informou que está à disposição para tirar qualquer dúvida acerca da vítima que foi enterrada sem identificação. Qualquer informação basta ligar no telefone (19) 3631-4888. O atropelamento foi registrado no plantão policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor.