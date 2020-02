Guardas civis municipais passarão por aperfeiçoamento

A Guarda Civil Municipal vai iniciar na próxima segunda-feira (10) o primeiro curso de qualificação e aperfeiçoamento anual para todos os guardas civis que trabalham armados. De acordo com o comandante Claudemir Adorno da Costa, o curso é uma exigência da Polícia Federal para que os GCMS sempre fiquem atualizados acerca das novas leis que vão surgindo no país, como a lei de abuso de autoridade e a que rege colecionadores de armas de fogo, por exemplo. “Os GCMs também serão aperfeiçoados nas leis já vigentes”.

Adorno informou que irá ministrar as 32 horas de aulas técnicas operacionais. Com isso, será possível checar como está o manuseio de arma de fogo, a abordagem e o posicionamento em atendimento de ocorrência de cada guarda. “Tudo irá contribuir para melhorar nossa atuação na cidade”. As aulas de conhecimento jurídico serão ministradas pela secretária de Segurança, Judite de Oliveira. Já as aulas de primeiros socorros ficarão por conta do Corpo de Bombeiros. Outros temas como trânsito e conhecimento especifico também estão na grade do curso que acontecerá no Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional) e terá 80 horas de duração, ou seja, cerca de duas semanas.

Os GCMs serão divididos em três turmas com cerca de 40 guardas civis cada.