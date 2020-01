Guaçuano conquista título de motovelocidade

O piloto de Mogi Guaçu,Fabiano Bernardes, o Binho, conquistou o título da categoria 1000ce da Copa Lupinetti de Motovelocidade. O evento foi disputado no último dia 14 de dezembro, no autódromo internacional “Ayrton Senna”, em Londrina, no Paraná.

É a segunda temporada do piloto guaçuano na modalidade esportiva. “Primeiramente quero agradecer a Deus por sempre estar me guiando. A todos também que torceram por mim nestas duas temporadas – 2018 e 2019”, declara o piloto.

Na temporada de 2019, da conquista do título, segundo Binho, foi um ano de grandes dificuldades para participar das provas. “Não foi fácil. Tive várias falhas mecânicas com a moto no decorrer do campeonato. Por se tratar uma moto preparada para corrida, dá muita manutenção mesmo. Mas não desisti e administrei meu psicológico para alcançar meu objetivo”, enfatiza Binho.

Mesmo com a ocorrência de chuva na prova que lhe rendeu o título, o piloto guaçuano se adaptou bem ao piso molhado. “Estava chovendo na hora da corrida e foi minha primeira experiência em correr com chuva. Usei pela primeira vez os pneus próprios de chuva e para minha surpresa me adaptei com o asfalto molhado para assegurar o título”, encerra o piloto de Mogi Guaçu.