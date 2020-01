GCM intensifica policiamento em dias de pagamento

A Guarda Civil Municipal iniciou neste mês um reforço no policiamento feito no Distrito de Martinho Prado Júnior. Por essa razão, a viatura de ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) esteve presente no distrito nos últimos dias 8, 9 e 10.

De acordo com o comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, o reforço no patrulhamento acontecerá todos os meses, em dias de pagamento. “É uma medida preventiva que visa evitar possíveis roubos”. Adorno explicou que Martinho Prado conta apenas uma lotérica que também funciona como agência. Por essa razão, houve a necessidade de aumentar a segurança dos moradores do local.