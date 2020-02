“Fizeram concurso para arrecadar dinheiro”, diz 1ª colocada

Concurso foi realizado em 2015 e Milena Balero Sousa não foi chamada

Milhões de brasileiros se preparam todos os anos para disputar uma das milhares de vagas que são abertas nos serviços públicos federal, estadual e municipal. O concurso público é buscado pela maioria por conta do sonho da estabilidade.

Mas o de Milene Balero de Sousa só não virou um pesado porque ela já é funcionária do Estado. Ela não foi convocada durante quatro anos para ocupar a vaga de agente administrativo na Prefeitura de Mogi Guaçu. O concurso foi realizado em setembro de 2015 e já expirou sem o preenchimento da vaga anunciada. O salário previsto no edital para o cargo de agente administrativo era de R$ 2.346,91. “Não é só por mim, mas por todos que prestaram o concurso. Fizeram um concurso para arrecadar dinheiro”, acusou Milene, a primeira colocada no concurso.

Em junho de 2015, a Prefeitura abriu concurso público para 64 vagas em vários níveis de qualificação, desde o ensino fundamental ao superior. A organização foi da Sigma RH Agenciamento e Recursos Humanos Ltda (www.sigmarh.com.br). A taxa de inscrição para qualquer cargo foi de R$ 10,84.

À época, Milene morava em Mogi Guaçu e já atuava como professora PEB II pelo Estado e optou por fazer o concurso para se estabelecer na cidade. Passados os anos, ela decidiu ir com o marido para São Paulo e conseguiu a transferência de seu cargo. Mas lamenta o fato de o cargo não ter sido preenchido. “É um direito líquido e certo e isso foi tirado de mim. Até quando a Prefeitura vai fazer isso? Faz concurso e não chama ninguém?”, questionou Milene.

Ela informou que entrou em contato com a DRH (Divisão de Recursos Humanos) e também com o gabinete do prefeito Walter Caveanha (PTB). “No gabinete nem retorno eu tive e na DRH uma funcionária muito da grosseira atendeu e disse para que eu procurasse meus direitos”, contou ao informar que ainda estuda a possibilidade de acionar a Justiça contra o município.

Em julho de 2015, a Prefeitura divulgou que o concurso público em questão havia somado 15.098 inscrições. O total de inscritos ficou 50% acima das expectativas. A prova foi realizada em setembro e o concurso homologado em dezembro de 2015. O cargo com maior número de inscritos foi justamente o de agente administrativo, para o qual uma única vaga foi disputada por 4.076 candidatos.

O prazo de vigência do concurso foi de dois anos e depois prorrogado por mais dois, ou seja, expirou em dezembro de 2019.

A Gazeta questionou a Prefeitura sobre a reclamação e a assessoria de imprensa respondeu que “não houve a efetivação em respeito ao limite de gastos perante a LRF e devido à não necessidade de contratação até então”. Também ressaltou que a “candidata tem o direito de reclamar judicialmente a sua contratação”.