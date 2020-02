Feg abre inscrição para concurso público

Serão abertas na próxima segunda-feira (17) as inscrições para o concurso público da Feg (Fundação Educacional Guaçuana). O valor da inscrição para todos os empregos é de R$ 11,25. Há vagas e cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site www.iuds.org.br.

O cadastro reserva é para as funções de inspetor de alunos (R$ 1.120,65), oficial administrativo júnior (R$ 1.310.56) e professor auxiliar (R$ 1.451,77). Para as demais funções há uma vaga e mais cadastro reserva, são elas: professor de educação básica I (R$ 2.782,03) e professor de educação III (educação física, português e física) com o valor de R$ 20,84/aula.

As inscrições se estendem até o dia 29 de março.