Fazenda prevê arrecadar R$ 28 mi com IPVA

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Mogi Guaçu espera receber um total de R$ 28 milhões com o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) de 2020. São esperados R$ 10 milhões referente ao pagamento à vista e R$ 18 milhões com as parcelas. Começou na quinta-feira (9) o calendário para pagamento do IPVA 2020 no Estado de São Paulo. A data (09/01) valeu para carros com placa final 1. Se quitado na data há desconto de 3% no pagamento à vista. Caso o proprietário do veículo não possa pagar o imposto por inteiro agora, há duas opções: parcelar ou pagar a cota integral em fevereiro.

Segundo o Denatran, a frota de Mogi Guaçu é de 114.424 veículos até janeiro de 2019. O valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo e sua quitação é um requisito para o licenciamento. A porcentagem usada para o cálculo do imposto no estado é de 4% para automóveis, 2% para motos e similares, 1,5% para caminhões, 2% para caminhonetas e similares e 2% para ônibus e similares. O proprietário de veículo que não realiza o pagamento fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa fica fixado em 20% do valor do imposto.

Se o veículo for flagrado pela fiscalização em situação irregular, o proprietário deste receberá multa gravíssima, no valor de R$ 293,47 e ter 7 pontos adicionados à CNH. Além da multa e dos pontos na carteira, o veículo pode ser recolhido pelo DETRAN e será liberado somente após a quitação dos débitos.

Os motoristas podem consultar o valor do IPVA, do licenciamento obrigatório e multas utilizando o código RENAVAM e a placa do veículo no formulário do site www.ipva.fazenda.sp.gov.br.

Estão isentos do IPVA taxistas, pessoas com deficiência, ônibus e micro-ônibus urbano e veículos com mais de 20 anos.

Calendário para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 09/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 Final 2 10/01/2020 12/02/2020 12/03/2020 Final 3 13/01/2020 13/02/2020 13/03/2020 Final 4 14/01/2020 14/02/2020 16/03/2020 Final 5 15/01/2020 17/02/2020 17/03/2020 Final 6 16/01/2020 18/02/2020 18/03/2020 Final 7 17/01/2020 19/02/2020 19/03/2020 Final 8 20/01/2020 20/02/2020 20/03/2020 Final 9 21/01/2020 21/02/2020 23/03/2020 Final 0 22/01/2020 24/02/2020 24/03/2020

Calendário para caminhões e caminhões-tratores