Familiares e amigos se despedem de Léo Santos

Da Redação

O fotógrafo e fotojornalista Leovaldo Santos da Costa, o Léo Santos, morreu na madrugada desta quarta-feira (15). Ele estava internado no Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade de Campinas) desde o dia 1º de janeiro, depois de sofrer um infarto. Em dezembro passado ele já havia sofrido outro infarto, passando por atendimento em Itapira e tendo alta médica.

O segundo ataque cardíaco, contudo, foi mais forte e ele precisou ser transferido para a Unicamp. A informação nos últimos dias era de que a equipe médica aguardava a estabilização de seu quadro clínico para realização de cirurgia. Léo Santos tinha 62 anos e deixa um legado de décadas de trabalho em prol do fotojornalismo regional. Atuou nos principais meios de comunicação de Itapira e da região, com passagens por jornais impressos como a Gazeta Guaçuana, O Impacto, A Comarca e O Popular de Mogi Mirim, além do Cidade de Itapira. Nos últimos anos, atuava como colaborador do jornal Tribuna de Itapira.

Também trabalhou em diversas rádios, entre elas a Clube, de Itapira, e a CBN e a Chamonix, de Mogi Mirim. Iniciou sua carreira no fotojornalismo em São Paulo e também atuou como repórter de campo, em coberturas esportivas, e em coberturas de eventos.

Manteve durante muitos anos uma loja – Foto Léo – no Centro de Itapira. Era muito conhecido por seu jeito brincalhão e sempre bem humorado. Léo Santos faleceu por volta de 1h00, segundo familiares. O corpo está sendo velado no velório municipal da Saudade e o sepultamento acontece às 17h00 no Cemitério Municipal da Saudade. (Com informações do Itapira News)